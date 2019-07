Mercoledì 24 Luglio 2019, 09:58 - Ultimo aggiornamento: 24-07-2019 19:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASERTA. Un tragico scherzo del destino. Non ce l’ha fatta Teresa Morrone, 77 anni, di Macerata Campania, cittadina nel casertano. La donna è morta, nella notte, all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta in seguito alle complicazioni sorte dopo un incidente stradale. Ad investirla,ieri sera, per errore, sarebbe stata la nuona, e non la figlia, come inizialmente si supponeva, mentre faceva retromarcia nel cortile di casa. L’esatta dinamica dei fatti è, tuttavia, oggetto di indagine. Immediata è stata la richiesta di aiuto al 118. Poi, la corsa in ospedale, prima a Maddaloni, poi a Caserta. La salma è stata sequestrata e sarà sottoposta ad autopsia, che chiarirà se nella vicenda ci siano anche possibili responsabilità mediche, così come adombrano i parenti. Aperto un fascicolo per omicidio colposo.