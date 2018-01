Giovedì 4 Gennaio 2018, 16:04 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 16:04

I carabinieri del Norm di Santa Maria Capua Vetere hanno arrestato a San Prisco Alfredo Cappellini, 61enne acusato di spaccio di droga. I militari dell’Arma, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio, hanno sottoposto l’uomo a controllo ed alla successiva perquisizione veicolare e personale, e lo hanno così trovato in possesso di due panetti di hashish del peso complessivo di 182 grammi 182, di 1.060 euo in contanti ed un coltello a serramanico. La droga e i soldi sono stati sequestrati insieme alla lama..Cappellini è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.