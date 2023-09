Edificio pericolante in sicurezza, riaperta via San Carlo a Caserta dopo 11 mesi

Da quasi un anno tagliata in due dai jersey di cemento con disagi per commercianti e residenti, ha finalmente riaperto per tutta la sua lunghezza via San Carlo, importante strada del centro storico di Caserta.

Via San Carlo era stata chiusa ad ottobre 2022 a causa di un edificio pericolante situato al civico 33, che era stato dichiarato inagibile. Da quel momento ci sono stati gravi ritardi perché i proprietari del palazzo non si sono subito accordati per i lavori di messa in sicurezza. È così intervenuto più volte il Comune di Caserta, che ha emesso ben due ordinanze con cui disponeva a carico dei condomini un intervento immediato; le ordinanze non sono state eseguite e ad aprile scorso l'amministrazione ha deciso di rompere gli indugi e avviare il procedimento per la demolizione dello stabile, ma l'iter non è arrivato a conclusione probabilmente per i problemi finanziari del Comune, in quanto le demolizioni costano parecchie decine di migliaia di euro.

Di fronte all'insistenza del Comune, gli stessi proprietari del palazzo si sono mossi incaricando una ditta della messa in sicurezza, partita nel luglio scorso. «L'impresa che ha svolto i lavori - spiega in una nota il Comune - ha provveduto a installare un sistema di catene e tiranti, necessario per realizzare un efficace consolidamento dell'edificio». L'ente comunale, stamani, ha così fatto rimuovere i new jersey che interrompevano l'arteria e via San Carlo ha riaperto al traffico veicolare tornando percorribile in ogni suo tratto. «Restituiamo alla città una strada fondamentale - ha detto il sindaco Carlo Marino - di grande importanza per tutto il centro storico. Mi dispiace che sia trascorso molto tempo prima che i privati ottemperassero alla diffida inviata dal Comune per far rispettare l'obbligo di mettere in sicurezza l'edificio».