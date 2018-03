Venerdì 16 Marzo 2018, 13:50 - Ultimo aggiornamento: 16-03-2018 14:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luciano Moggi torna in un tribunale campano, questa volta a Santa Maria Capua Vetere. La Procura casertana, come anticipato da Il Mattino nei giorni scorsi, ha convocato l’ex direttore generale della Juventus in veste di persona informata sui fatti in merito all’inchiesta sugli esorcismi e gli abusi che ha portato all’arresto del prete Michele Barone. Proprio il sacerdote ha dichiarato più volte di avere un’amicizia di lungo corso con Moggi asserendo di avere più volte in passato raggiunto i calciatori della Juve per “impartire benedizioni” prima delle partite. In virtù di ciò, l’ufficio inquirente diretto da Maria Antonietta Troncone ha convocato Moggi. L’inchiesta mira infatti a ricostruire le reali dimensioni del giro gestito dal prete di Casapesenna che a quanto pare da anni sottoponeva presunte indemoniate a rituali che il Gip ha definito “torture medievali” in quanto molto violenti.L’interrogatorio di Luciano Moggi si è svolto questa mattina. È iniziato alle 9 e si è concluso poco prima delle 11.