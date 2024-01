Festa di Sant'Antuono, a Macerata Campania in migliaia per la sfilata dei carri

Sfilate, celebrazioni, fuochi ma anche giochi della tradizione e street food: è già nel vivo la festa parrocchiale di sant’Antuono a Macerata Campania.

Dopo l’assegnazione dei carri martedì scorso con il sorteggio dei numeri di sfilata e la benedizione della popolazione con lo spettacolo pirotecnico ai piedi del campanile, si è svolta la tre giorni di esibizione conclusasi davanti al sagrato della chiesa di San Martino Vescovo di Macerata: un fiume di persone ha invaso la città, in migliaia da venerdì 12 gennaio a domenica, hanno assistitito alle sfilate dei 20 carri allegorici della vita del santo, di Sant'Antuono.

Domenica 14 gennaio il culmine con il sentito passaggio dei carri sul sagrato della chiesa San Martino Vescovo. Da secoli Macerata Campania vive di Sant'Antuono al suono di botti, tini e falci. E i festeggiamenti contiuano con i giochi tradizionali in piazza San Martino. Mercoledì 17 gennaio poi, nel giorno del santo ci saranno i fuochi in piazza Mercato, come da tradizione e lo spettacolo pirotecnico a chiusura della sfilata. Un’organizzazione che coinvolge l’intera comunità di Macerata, grazie all’impegno del parroco, don Rosario Ventriglia, direttore artistico della festa, il professore Michele Antonio Piccirillo, della polizia municipale, dell'ingegnere Pietro Morrone e di Raffaele Piccirillo delegati del comitato Carristi presso il comitato parrocchiale.

Per il direttore artistico Piccirillo «tutti i sacrifici di questi mesi, le continue riunioni, le infinite telefonate, i chilometri percorsi, il sudore, sono assolutamente valsi la pena.

Siamo al giro di boa», ha aggiunto, «Macerata è bellissima e in queste celebrazioni ha messo l'abito più bello».