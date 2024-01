Marcianise, tir si ribalta vicino al casello sull'A1: strada chiusa

Da questa mattina è in corso l'intervento della squadra dei Vigili del Fuoco del Comando

provinciale di Caserta (distaccamento di Marcianise) sulla Strada Statale Sannitica nel comune di Marcianise, all'altezza della rotonda di raccordo con viale Carlo Terzo nei pressi del casello autostradale di Caserta Sud dell'A1 Milano- Napoli, per un'incidente stradale che ha visto coinvolto solo un autotreno.

I Vigili del Fuoco, immediatamente giunti sul posto, hanno trovato l'autotreno che trasportava materiale di risulta ribaltato su un fianco e sul prato della rotonda, con all'interno del suo abitacolo il conducente ferito ma non incastrato tra le lamiere.

I vigili hanno dato supporto al personale del 118 per le prime operazioni di soccorso al ferito, e hanno messo in sicurezza il veicolo per il recupero da parte di ditte specializzate. L'importante snodo viario è ancora chiuso al traffico veicolare.