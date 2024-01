Incidente A4, due morti e due feriti per uno scontro tra furgoni

C'è stato un grave incidente stradale sull'autostrada A4 poco dopo la mezzanotte tra il Nodo di Palmanova e San Giorgio di Nogaro (Udine) in direzione Venezia. Lo scontro ha causato la morte di due persone e il ferimento di altre due. La dinamica dell'incidente, che ha coinvolto due furgoni, è ancora da chiarire. Lo scontro è avvenuto al chilometro 487, poco dopo la confluenza della A23 con la A4, in un tratto autostradale a quattro corsie con scarso traffico al momento dell'incidente. I due feriti sono stati trasportati in ospedale in ambulanza, ma non versano in gravi condizioni.