Incidente all'alba, schianto frontale tra due auto: morti due giovani. Alen aveva 18 anni, Cristina 24

Incidente mortale a Turbigo, nel Milanese. Alen D’Amico, un giovane di 18 anni, e Cristina Taormina, una ragazza di 24, sono rimasti uccisi in un incidente stradale accaduto stamani intorno alle 7. Un ragazzo di 24 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo. La causa della tragedia, a una prima ricostruzione, sembra sia dovuta a uno scontro frontale tra due auto.

L'incidente a Turbigo

L'incidente si è verificato su un incrocio della statale 341. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i carabinieri di Legnano e i vigili del fuoco che hanno estratto i corpi e il ferito dell'abitacolo delle vetture.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi.

Secondo al dinamica ricostruita dai militari, una Clio, condotta da un diciottenne che è morto nell'impatto, si è scontrata frontalmente con una Peugeot 207 a bordo della quale si trovava una coppia: la donna 24 anni, è morta mentre l'uomo, alla guida dell'auto, 24 anni, è stato portato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita.

Un morto ad Assisi

Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale avvenuto domenica mattina lungo la statale 75 «Centrale umbra», ad Assisi, in direzione Foligno. La strada, nel tratto interessato, riferisce l'Anas, è provvisoriamente chiusa al traffico, con deviazioni sulla viabilità locale. Nell'incidente è rimasta coinvolta una sola autovettura. Le cause e la dinamica dell'accaduto sono in corso di accertamento. Nella zona è in programma oggi la Marcia della pace, con partenza da Perugia in mattinata e arrivo ad Assisi.

La vittima - hanno riferito successivamente i vigili del fuoco, intervenuti sul posto, è una ragazza di 22 anni. Sono rimaste ferite altre due ragazze, entrambe di 19 anni che viaggiavano con lei all'interno della stessa vettura. L'auto - secondo una prima ricostruzione - è sbandata finendo contro lo spartitraffico. Le tre persone all'interno sono state sbalzate fuori dall'abitacolo. Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Il tratto stradale interessato, dopo una temporanea chiusura, è stato riaperto al traffico.