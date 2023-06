Milano, incidente sull’autostrada A4: due morti e tre feriti nello scontro tra due auto e due mezzi pesanti

Due persone sono morte in un incidente sull'autostrada A4 Torino-Verona, nel tratto tra Rho e la barriera Milano-Ghisolfa. Nello scontro, avvenuto poco dopo le 12.15 di oggi, sono rimaste coinvolte due auto e due mezzi pesanti.



Ci sono ancora code di 5,3 km tra Verona sud e Verona est.

🔴 #Viabilità | #Incidente | A4



⛔ Tratto Chiuso tra Arluno e Ghisolfa Ovest



➡ Milano



🚗Code a tratti per 2 km tra Marcallo e Arluno



➡ Milano@Emergenza24 | #Luceverde pic.twitter.com/ZL1sTqHoll — Luceverde Milano (@LuceverdeMilano) June 8, 2023

Incidente A4, due morti e tre feriti

In due hanno perso la vita, tre persone sono rimaste ferite, mentre sono rimasti illesi i conducenti dei due mezzi pesanti.

16:51 #A4 - Code di 5,3 km tra VERONA SUD e VERONA EST dir. TRIESTE causa Incidente https://t.co/rNKGc1M0ls pic.twitter.com/odoQT1lmmw — InfoViaggiando (@InfoViaggiando) June 8, 2023

Una donna di 50 anni ha riportato traumi alla testa, al torace, all'addome e al bacino ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza; una 37enne ha riportato traumi al torace e alla schiena è stata trasportata in codice Giallo all'ospedale San Carlo di Milano e un 55enne ha riportato un trauma cranico e traumi alla schiena e al bacino. Per lui è scattato il ricovero in codice giallo all'ospedale di Legnano.