Nonna e nipote di 15 anni morte in un incidente sull'A4. La donna alla guida ha colpito un tir, giallo sulla dinamica

Nonna e nipote accomunate dallo stesso tragico destino. Entrambe vittime di un tamponamento violento, che ha coinvolto tre auto e un tir, in cui la donna di 58 anni e la nipote 15enne hanno perso la vita, morte sul colpo. Nell'incidente altre quattro persone sono rimaste ferite, in modo non grave. Il tamponamento si è verificato ieri pomeriggio sull'A4 Milano-Venezia, nel tratto tra l’uscita di Pero-Fiera Milano e quella di Milano viale Certosa, scrivono i giornali locali.

L'adolescente e sua nonna, residenti in provincia di Biella, viaggiavano a bordo di una Opel Corsa quando hanno tamponato un tir con rimorchio, dopodiché le auto in colonna le hanno centrate in pieno, provocando una serie di impatti devastanti. Entrambe, infatti, erano incastrate nelle lamiere dell’auto, e solo l'intervento dei pompieri ha permesso di tirarle fuori, ma erano ormai prive di vita.

Le altro quattro persone, due uomini e due donne, che viaggiavano nelle vetture in colonna sono rimaste ferite, ma in modo lieve, trasportate in codice giallo all’ospedale San Carlo e al Niguarda di Milano. Ora gli inquirenti stanno cercando di ricostruire gli attimi precedenti al tamponamento del tir, per capire il motivo per cui la nonna di 58 anni non sia riuscita a frenare prima di impattare contro il camion.