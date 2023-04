Tentano di rubare una gru con la fiamma ossidrica, arrestati in due

Tavano tentato di rubare una gru utilizzando la fiamma ossidrica, ma sono stati beccati dai carabinieri e sono finiti in manette. Si tratta di un 46enne di San Prisco e di un 47enne di Cardito, in provincia di Napoli.

Sono stati sorpresi dal proprietario del deposito a Macerata Campania che ha subito chiamato i carabinieri della locale Stazione. I militari dell’Arma sono intervenuti in via Martiri di Cefalonia e dopo aver constatato la palese effrazione del cancello d’ingresso, si sono trovati davanti un grosso camion gru dotato di ragno e cassone ribaltabile, già pronto in posizione di carico, e le due persone segnalate ancora impegnate, con il cannello da taglio, nelle operazioni di sezionamento del metallo della gru ivi presente.

L’obiettivo degli aspiranti ladri era quello di smontare il braccio da carico, del valore commerciale di 20.000 euro, e di caricarlo sul camion con il quale erano arrivati, per poi allontanarsi indisturbati.