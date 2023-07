Processo in Germania per frode fiscale su un commercio di auto, per Giuseppe Elpidio Bifone di Portico di Caserta. Nei suoi confronti, la Corte d'Appello di Napoli ha disposto la consegna alle autorità tedesche, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 6 marzo 2023 dalla Procura Europea di Monaco di Baviera. L'uomo è accusato di evasione fiscale in «associazione criminale integranti la fattispecie di frode, compresa quella che lede gli interessi finanziari della Comunità Europea». Reati commessi in Germania dal 2018 al 2021. Su Bifone pende anche un procedimento parallelo in Italia per un'evasione fiscale per favorire una concessionaria d'auto di Orbassano (Torino).

Nel mandato si parla di «subordine della consegna, alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta a processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena» rispetto a quello che emette la condanna. Secondo l'accusa, il commerciante, attraverso tre sue società non attive, con sede in Lettonia, Romania e Malta, avrebbe concorso nel reato con un'altra persona che risulta amministratore delegato della società Fever Auto Gmbh in Germania. Si parla dismissione e utilizzazione in Germania di fatture per operazioni inesistenti. La corte di Cassazione ha escluso l'ipotesi fondata sul rilievo che il mandato di arresto europeo riguardi reati commessi, in tutto o in parte in Italia per gli stessi fatti.