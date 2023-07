Incidente in moto Baia Domizia, ventenne muore dopo settimane di agonia

Era rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto settimane fa, purtroppo non ce l'ha fatta. Il cuore di Yassin Vitale ha smesso di battere. «Sono notizie che non vuoi mai ricevere», ha detto il sindaco di Cellole Guido Di Leone, non appena saputo della morte del giovane residente a Baia Domizia. «In queste situazioni ogni parola è superflua. Mi stringo al dolore di tutta la famiglia Vitale», ha aggiunto.

La notizia della morte di Yassin ha destato sconcerto e dolore.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social, tra questi l'Asd Cellole Calcio che, si legge, «si stringe intorno al dolore che ha colpito Diego Vitale e la sua famiglia per la prematura scomparsa del giovane fratello Yassin. Non ci sono parole per descrivere il dolore che questa triste notizia ci ha dato, vi siamo vicini, ora più che mai. Ci uniamo al vostro immenso dolore. Da tutti i componenti della società le più sentite condoglianze».