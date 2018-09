Martedì 4 Settembre 2018, 18:23 - Ultimo aggiornamento: 04-09-2018 18:35

Il corpo senza vita di Mario Pio Zarrillo è stato ritrovato in via San Francesco, a Marcianise. Sul posto ci sono i carabinieri. Il ventiduenne è sparito di casa venerdì scorso dopo aver detto a un amico di aver visto una cosa che non avrebbe dovuto vedere. Da quel momento si erano perse le sue tracce. Il cadavere era a poca distanza dal luogo in cui lo hanno ripreso le telecamere nel filmato in cui lo si vedeva allontanarsi da solo con uno zainetto.