Nasconde droga nei cassetti della sua cartolibreria: scattano i domiciliari

Un cartolibraio di Parete, di 55 anni, è stato arrestato dai carabinieri della locale Stazione, che nel suo esercizio commerciale hanno rinvenuto e sequestrato marijuana, hashish, bilancino di precisione e materiale idoneo al confezionamento. Il blitz è scattato poco dopo l’apertura del negozio quando i carabinieri, con l’ausilio di unità cinofile, sono piombati nella cartolibreria per eseguire una perquisizione. Ai militari e al cane antidroga non è sfuggito l’inconfondibile odore pungente, aromatico e particolarmente penetrante della marijuana che li ha spinti a eseguire un’approfondita perquisizione.

In un cassetto del banco vendita è stata rinvenuta marijuana, suddivisa in pezzi, del peso complessivo di 38 grammi. Accanto allo stupefacente sono stati poi ritrovati un bilancino di precisione e due coltelli utilizzati per il taglio. In altro cassetto dello stesso banco vendita è stato rinvenuto un cofanetto con all’interno 7 dosi di hashish. Sequestrati poi due tritaerba, altri due coltelli, tre rotoli di carta da cucina trasparente e vari pezzi di carta di piccole piccole dimensioni, utili al confezionamento dello stupefacente. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.