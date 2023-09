Tenta furto in un negozio di antinfortunistica a Casapulla, arrestato dai carabinieri

Aveva l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria il 28enne rumeno che, nella serata di ieri, è stato arrestato dai carabinieri per tentato furto a Casapulla. A dare l'allarme è stato un passante che ha segnalato alla centrale operativa di aver visto un givovane forzare la porta di un negozio di materiale antinfortunistica, in via Nazionale Appia, all’interno del parco Azimut a Casapulla.

Ai militari dell’Arma l’uomo ha anche fornito una dettagliata descrizione fisica del malvivente e di come era vestito. Giunta sul luogo, la pattuglia della Stazione di San Prisco ha individuato e bloccato il malvivente che, alla vista dei militari dell’Arma, ha tentato anche di fuggire.

Sequestrate 2 spranghe in ferro con cui il 28enne ha forzato la porta d’ingresso all’esercizio commerciale. L'arrestato verrà giudicato per direttissima