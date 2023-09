Casapulla ricorda il caporal maggiore Vincenzo Cardella morto in Afghanistan 17 anni fa

L'amministrazione comunale di Casapulla, diretta dal sindaco Renzo Lillo, con in prima persona l'assessore Francesco Sorbo, organizza una manifestazione commemorativa nel ricordo del caporal maggiore dell’Esercito Vincenzo Cardella, deceduto il 30 settembre 2006 in seguito ad un attentato in Afghanistan.

La cerimonia si terrà il prossimo sabato 30 settembre alle 10, presso il cimitero di Casapulla, dinanzi al monumento funebre di Vincenzo. Per l’occasione interverranno istituzioni politiche, militari e religiose.

Vincenzo Cardella aveva appena 24 anni quando rimase gravemente ferito, il 26 settembre del 2006, in un attentato avvenuto a Kabul in Afghanistan. Il giovane fu trasferito urgentemente all'ospedale militare del “Celio” di Roma, dove, dopo quattro giorni di agonia, morì per sopraggiunte complicazioni respiratorie. Da quel giorno, ogni anno, la comunità di Casapulla ricorda l'eroe Vincenzo, morto in giovanissima età in nome dei valori in cui aveva sempre creduto.