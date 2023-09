Un altro furto, ai danni di esercizi commerciali della zona, è stato denunciato ieri dai titolari del "Parco delle Fortificazioni", rinomato bar a pochi passi dal centro storico. Ladri in azione nella notte, a circa ventiquattro ore da un altro raid perpetrato, invece, ai danni della farmacia "Alaia", a poche centinaia di metri di distanza. È di cinquecento euro il bottino realizzato dai ladri che, introducendosi all'interno dell'esercizio commerciale di via Napoli, sono riusciti a portar via parte dei contanti lasciati all'interno della cassa. All'apertura del bar l'amara scoperta. I dipendenti hanno trovato, infatti, una delle vetrate perimetrali completamente danneggiata. I titolari, avvisati dal personale, hanno allertato il 112 segnalando l'accaduto.

Sul posto, sono arrivati immediatamente i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato - dopo la querela sporta dalle vittime - le opportune indagini. Il furto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza, che hanno filmato uno dei malviventi nel momento in cui entrava nel bar e portava via il contante dalla cassa. L'uomo, con il volto travisato da un cappello, è riuscito ad accedere all'interno del locale dopo aver divelto con un cacciavite una delle vetrate laterali. Nascondendosi e muovendosi celermente dietro il bancone, ha poi guadagnato la postazione in cui era custodito il denaro. Accompagnato da un complice, un "palo" che monitorava il passaggio delle auto, il ladro - che indossava pantaloni e felpa scura - non ha preso altro, se non i contanti in cassa.

Una sequenza di pochi minuti, perfettamente documentata dalle telecamere di videosorveglianza, che hanno ripreso l'uomo entrare ed uscire dal bar. Il ladro non ha lasciato tracce, se non il giravite utilizzato per divellere la vetrata, poi abbandonato a terra. L'azione notturna, perpetrata presumibilmente da più soggetti, segue di un solo giorno quella realizzata, al quadrivio "Caputo", ai danni della farmacia "Alaia". Nell'occasione, i ladri hanno sottratto analogo importo, intorno ai cinquecento euro, da un distributore esterno di prodotti farmaceutici e ortopedici, dileguandosi tra le strade delle periferia sud della città. I due furti, consumati a distanza di un solo giorno, rilanciano la necessità di un potenziamento del sistema di videosorveglianza comunale, soprattutto nelle periferie e nelle aree urbane più a rischio.

Il tema è stato più volte oggetto dell dibattito politico, ma - al di là del centro storico - sono poche le telecamere presenti sul territorio, con la polizia municipale impossibilitata a svolgere il servizio notturno a causa delle ristrettezze di bilancio dell'ente. L'escalation di azioni furtive e rapine in territorio provinciale, con vari episodi a Piedimonte Matese e nella vicina Santa Maria Capua Vetere, senza considerare il tentativo di irruzione nell'ex masseria di "Sandokan" a Grazzanise, documenta la presenza di piccoli gruppi criminali, specializzati in reati compiuti con particolare destrezza.