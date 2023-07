Caserta smaltimento illecito: scatta la denuncia e il sequestro di tre autocarri

La Polizia municipale di Caserta insieme all'Esercito italiano ha sequestrato tre autocarri usati per lo smaltimento illecito di rifiuti. L'operazione rientra nei controlli settimanali disposti nei comuni delle province di Caserta e Napoli ricadenti nella cosiddetta «Terra dei Fuochi» dall'incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti della Regione Campania.

I tre mezzi sono risultati essere intestati a tre persone casertane, due donne e un uomo, e sono stati sequestrati per mancanza di copertura assicurativa.

Uno degli autocarri inoltre era già sottoposto a sequestro amministrativo dal mese di marzo 2022, e il proprietario è stato denunciato per omessa custodia, mentre il proprietario di un altro autocarro è stato denunciato per smaltimento illecito di rifiuti, perché nel cassone del mezzo sono stati trovati rifiuti speciali, in particolare materiale ferroso e legnoso, pneumatici, biciclette, sedie, Raee, contenitori di plastica e pentole. Tutti i veicoli sono stati portati al deposito giudiziale e sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 4.600 euro.