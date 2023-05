Caserta, palazzo si sbriciola a San Clemente: rischiata una tragedia

Paura nella frazione di San Clemente, dove in via Galatina è crollato un edificio fatiscente. Il cedimento del palazzo si è verificato nella parte posteriore della struttura, poi collassata su un terreno utilizzato come orto comune. Il boato del crollo è stato avvertito dai residenti e nel plesso della scuola materna ed elementare che affaccia proprio sul lato posteriore di via Galatina.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno effettuato le ricerche per assicurarsi che sotto le macerie, sebbene l'edificio fosse disabitato, non ci fosse nessuno. Sul posto anche i vigili urbani che hanno disciplinato il traffico in via Galatina e nelle strade adiacenti della frazione di Caserta.