Sono iniziati in città i lavori di restyling dell'impianto di pubblica illuminazione. Erano attesi dal 2018. Ci vorrà almeno un anno tuttavia per sostituire tutti i pali obsoleti, pericolanti e danneggiati e installare i nuovi punti luce nelle zone che ne sono prive. Sono circa 600 i nuovi supporti da posizionare. Inoltre è previsto anche un intervento di relamping, che vedrà le luci a led prendere il posto di quelle tradizionali, e faranno la loro comparsa altre 100 telecamere di videosorveglianza.

I lavori, iniziati da una settimana, hanno interessato via Marcello Fonton (nei pressi dell'uscita della variante Anas), via Galatina e via Genovesi nella frazione di San Clemente. Qui al momento sono state cambiate le armature stradali. Di tipo manutentivo invece gli interventi appena effettuati in alcune strade di Centurano e Parco Cerasola. Le prossime tappe, già annunciate, saranno l'Appia, tra Caserta est e il confine con Maddaloni, viale Edison in zona Asi e a seguire tutti i sottopassi. In primis quelli di viale Lincoln e via Ferrarecce che risultano i più trafficati.

La priorità sarà data in ogni caso alle frazioni, alle aree periferiche e a tutte quelle strade che attualmente risultano essere al buio. Solo successivamente si procederà con il potenziamento dell'illuminazione degli altri quartieri fino a coprire l'intera città. Almeno queste sembrerebbero le direttive che si è dato l'ufficio tecnico comunale, d'accordo con l'assessorato ai Lavori pubblici, in una sorta di cronoprogramma piuttosto flessibile che deve fare i conti con il maltempo, con i ritardi legati alla fornitura dei materiali e non da ultimo con una serie di contrattempi ed emergenze che spesso si registrano durante i lavori.

In qualche caso è capitato che le nuove armature a led non fossero supportate dalle infrastrutture esistenti e ciò ha comportato un lavoro aggiuntivo non previsto. L'ultima tappa del percorso prevederà infine l'installazione di cento nuove telecamere di videosorveglianza, di cui tre, come annunciato dal Comune, saranno posizionate nel sottopasso pedonale appena ristrutturato che collega via De Martino con via Ferrarecce e via Acquaviva-via Vivaldi. Tutti i lavori verranno svolti dalla Pagano spa di Roma. A questa società il Comune ha affidato infatti la gestione degli impianti ma anche la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'efficientamento energetico e la fornitura dell'energia. Si tratta di un affidamento in concessione, tramite project financing, della durata ventennale e del valore di oltre 24 milioni di euro. L'amministrazione infatti corrisponderà alla società un canone annuo di 1.219.534,33 euro.



«Questi lavori dice l'assessore ai lavori pubblici, Massimiliano Marzo - hanno un duplice obiettivo: garantire la sicurezza pubblica attraverso il ripristino degli impianti vetusti e pericolanti e, al contempo, mirano a tutelare anche l'ambiente mediante interventi di adeguamento normativo. Con questo project financing risolviamo i problemi atavici relativi alla scarsa illuminazione. Per ben venti anni, inoltre, avremo a disposizione una squadra di pronto intervento attiva sul territorio per risolvere eventuali problemi conseguenti a guasti o a danneggiamenti».