Li hanno sorpresi all’interno di circolo ricreativo trasformato, all’occorrenza, in una sala da giochi d’azzardo. Sedici persone sono state denunciate per gioco d'azzardo. È accaduto a Curti, in provincia di Caserta, dove sabato sera, i carabinieri della locale stazione, hanno denunciato i «giocatori» per il reato di partecipazione a giuochi d’azzardo. Al momento dell’ingresso i militari dell’Arma si sono trovati di fronte una bisca clandestina, con tanto di tavolo da gioco professionale, fisches, carte francesi e italiane e soldi in contanti.

Il «giocatori», tutti italiani provenienti dalle province di Caserta e Napoli, di età compresa tra 41 e 61 anni, si trovavano attorno al tavolo mentre giocavano a «Zecchinetta», uno dei giochi d’azzardo più famosi a Napoli.

All’interno del locale, munito di un monitor e dvr per visionare in modo continuo la porta d’accesso c'era anche un piccolo punto ristoro con tanto di fornetto e frigorifero.

Sul tavolo da gioco, oltre alle fisches e carte, sono state trovate anche mazzette di banconote di vario taglio, ben 8000 euro circa che, i “giocatori”, hanno tentato di nascondere allo scopo di evitare che venisse loro contestato il reato di gioco d’azzardo. Ad attirare l’attenzione di militari dell’Arma è stato un sospetto e continuo via vai di persone, soprattutto nell’arco serale e in una zona priva di esercizi commerciali di attrazione, che li ha indotti ad effettuare un mirato controllo che gli ha consentito di scoprire così la bisca clandestina.

Sequestrato il locale utilizzato come bisca il cui gestore è stato denunciato anche per esercizio di giochi d’azzardo.