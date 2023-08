Una mattinata infernale, quella di ieri, nella Valle di Suessola. Un incendio di vaste dimensioni, sin dalle prime ore del mattino, ha interessato la collina del Monticello, di preciso l'ex cava della frazione di San Marco Trotti che dall'altro versante affaccia su Santa Maria a Vico.

Ci sono volute diverse ore di lavoro da parte degli uomini della squadra antincendio della Protezione civile della Regione Campania, aiutati dai volontari del nucleo comunale locale e da quelli di Santa Maria a Vico, chiamati in supporto in un secondo momento. In fiamme sono andate diverse centinaia di ettari di terreno alle spalle di numerose abitazioni della zona collinare. Distrutti numerosi campi di privati dove sono coltivate perlopiù piantagioni di tabacco. Sul posto, il consigliere comunale Fiorenzo Della Rocca, delegato alla Protezione civile, che ha chiesto aiuto monitorando la situazione in prima persona, ma allo stesso tempo, è stato in contatto con lo staff preposto della Regione Campania richiedendo l'intervento di canadair, in quanto le lingue di fuoco minacciavano di lambire la parte più bassa della collina.

Sempre ieri, poco dopo mezzogiorno, un altro incendio si è sviluppo sempre nella zona collinare della frazione di Polvica, al confine col Napoletano. Per fortuna, le fiamme sono state domate da un gruppo di residenti. Non è una situazione semplice quella dei roghi estivi nella Valle di Suessola. La situazione, per fortuna, in questa calda estate, è maggiormente monitorata. Un episodio simile è stato quello che si è registrato martedì pomeriggio a Cervino. A fuoco, sono andati molti ettari di terreno sulla montagna in località Carmiano.