È morta sul colpo Maria Giuseppina Di Bona, l'anziana investita stamane in piazza Villa a Casal di Principe. Per ragioni in corso d'accertamenti - la dinamica è al vaglio dei carabinieri - una Ford Fiesta, guidata da una donna del posto, ha centrato la pensionata mentre, appunto, passeggiava in piazza.

Inutile l'arrivo dei soccorsi. La vittima aveva 85 anni.