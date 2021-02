Si è sfiorata la tragedia nel tardo pomeriggio a Mondragone per un principio di incendio in un'abitazione di via del Santuario, in pieno centro storico. All'interno della casa, a due passi dalla basilica dell'Incaldana patrona della città, vive un'anziana donna, da sola. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che la donna abbia lasciato accesa, per ripararsi dal freddo intenso, una stufa a gas e da cui poi si sono sviluppate le fiamme. A prendere fuoco una coperta del letto dove l'anziana si era stesa. A dare l'allarme sono state due donne che si stavano recando a messa e hanno visto del fumo fuoriuscire da una finestra dell'abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone che sono entrati nella casa, con l'aiuto delle scale delle autobotti di servizi, domando l'incendio e mettendo in salvo l'anziana occupante che per fortuna se l'è cavata solo con tanto spavento.

APPROFONDIMENTI L'INCENDIO Incendio di due baracche nei campi:muore tra le fiamme un senzatetto L'INCIDENTE Incidente a Maddaloni, pensionato travoltoe ucciso da Jeep:... L'AMBIENTE Bonificata discarica di 120 tonnellate: azione record dopo i...

Ultimo aggiornamento: 15:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA