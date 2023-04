Caserta, auto “piomba” su pizzeria dopo schianto: paura tra i clienti

Poteva finire in tragedia l’incidente avvenuto poco dopo le 22 in viale Lincoln, a Caserta, dove due auto si sono scontrate all’altezza del sottopasso di via Ferrarecce. Una delle due vetture è finita sul piazzale esterno di una pizzeria, centrando un tavolino dove erano seduti delle personei.

Tanta paura e conducenti sotto choc, ma per fortuna nessun ferito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, i vigili del fuoco e il personale medico del 118. Per il giovane alla guida dell’auto piombata sulla pizzeria si è reso necessario il trasporto in ospedale.