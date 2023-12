La dea Fortuna "bacia" San Marcellino, vinti 24mila euro al gioco del lotto

Il Lotto premia San Marcellino: nell'estrazione del Lotto di giovedì 30 novembre, come riporta Agipronews, sono stati vinti 24mila euro in seguito alla quaterna 25-27-45-68 giocata su tutte le ruote. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6 milioni di euro, per un totale di oltre un miliardo da inizio anno.

Campania fortunata nell'ultimo concorso del 10eLotto. A Campagna, in provincia di Salerno, come riporta Agipronews, sono stati vinti 20mila euro in seguito a un “8 Doppio Oro” in un'estrazione istantanea. A Santa Maria Capua Vetere vinti 15mila euro con un “7 Doppio Oro” in un'estrazione frequente. Da segnalare poi una vincita da 12mila euro a Roccadaspide, in provincia di Salerno, e una da 5mila euro a Paupisi, in provincia di Benevento. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 21 milioni di euro, per un totale di 3,4 miliardi da inizio anno.