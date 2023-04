Indovina cinque numeri e sbanca il “Million day” a Casagiove

Una domenica da incorniciare per il fortunato avventore che stamattina ha sbancato il «Million day», agguantando la cifra da sogno di un milione di euro. È la 250esima volta che accade in Italia, la seconda a Casagiove, che si conferma, in provincia di Caserta, una città gradita alla Dea bendata. Per i patiti della cabala, ecco i numeri della cinquina che gli ha cambiato la vita: «2», «6», «26», «52», «54».

La vincita è stata realizzata nel tabacchi gestito da Carmine Papale, al civico 182 di via Appia. Nel 2013, nella stessa ricevitoria, che ha un palmares di tutto rispetto, furono vinti 727mila euro al «Superenalotto», con un sistema a quota da 10 euro. Oggi come allora, non si conosce l’identità del giocatore (o della giocatrice) e, forse, non si conoscerà mai. Ma in molti, da ieri, sono a caccia del nuovo «Zio Paperone». «Sono felicissimo per lui o per le – dichiara Carmine –; spero che quei soldi siano andati in una famiglia in cui c’è davvero bisogno».