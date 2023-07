Lotto e Superenalotto, quarta estrazione settimanale da venerdì 7 luglio: le entrate per la popolazione colpita dall'alluvione

Venerdì 7 luglio il Lotto e il SuperEnalotto si arricchiscono una quarta estrazione aggiuntiva. La novità è stata introdotta dal “Decreto Alluvione” approvato dal governo a supporto della popolazione dell'Emilia Romagna colpita dall'alluvione. Ecco come si gioca.

Prenderanno il via venerdì 7 luglio le estrazioni aggiuntive di Lotto e Superenalotto, le cui entrate erariali generate saranno destinate in favore di interventi emergenziali presso i territori dell’Emilia-Romagna colpiti dall’alluvione, come previsto dal “Decreto Alluvione” approvato dal governo.

Ogni venerdì, fino alla fine del 2023, spiega Agipronews, una nuova estrazione settimanale di SuperEnalotto e una del Lotto si affiancheranno ai consueti appuntamenti del martedì, giovedì e sabato.

Lotto e Superenalotto, da questo venerdì arriva la quarta estrazione.

Ecco quando e come funziona

Per l’estrazione aggiuntiva del Superenalotto, tutti i consumatori hanno a disposizione le stesse modalità di gioco e assegnazione dei premi di quelle tradizionali, inoltre è già possibile partecipare giocando in abbonamento, che permette di convalidare le proprie giocate fino a 15 concorsi consecutivi.

Anche i proventi che Sisal, Concessionaria di SuperEnalotto, realizzerà con questa estrazione aggiuntiva, saranno interamente devoluti all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna e a progetti e iniziative in favore delle Comunità colpite.