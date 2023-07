Lotteria, matematico vince 14 volte. Il metodo infallibile per riuscirci: «Ho guadagnato 30 milioni»

Le possibilità di vincere alla lotteria almeno una volta nella vita sono 1 su 14 milioni. Stefan Mandel, matematico australiano ma di origine romena, ci è riuscito 14 volte negli anni Novanta. Il tuo senza infrangere nessuna legge. Secondo il suo racconto, è bastato un calcolo matematico per battere il sistema.

Stefan Mandel, 14 volte vincitore alla lotteria: quanto ha incassato

La storia di Stefan Mandel risale agli inizi degli anni Novanta. Grazie ai soldi della prima vittoria ha lasciato la Romania e si è trasferito in Australia.

Il nuovo sistema (la lotteria australiana è diversa da quella romena), richiedeva un nuovo studio. Così il matematico si è messo all'opera per decifrare il sistema e avere un nuovo metodo vincente.

Così, dopo aver capito di quanti biglietti aveva bisogno per ottenere la combinazione vincente, ha cominciato a cercare investitori che lo aiutassero a comprare i biglietti di cui aveva bisogno. Il suo metodo, che consisteva nel coprire tutte le combinazioni possibili, gli ha permesso di vincere ben 12 volte. Finché il suo caso non è finito nel mirino delle autorità australiane, che sono intervenute. Nonostante il suo metodo fosse totalmente legale, è stato ritenuto non nello spirito del gioco e sono state introdotte una serie di leggi per bloccarlo.

È stato reso illegale per un uomo acquistare tutti i biglietti della lotteria. È stata emanata un'altra legge che ha reso illegale per gruppi di individui l'acquisto di tutti i biglietti in un'estrazione della lotteria.

Il trasferimento negli Usa

Gli ostacoli messi dal governo australiano non l'hanno fermato. Il suo obiettivo sono diventati gli Stati Uniti. Trasferitosi negli Usa, dove non erano in vigore leggi che lo potessero fermare, è riuscito a vincere. Alla fine il suo budget totale è arrivato a 30 milioni di dollari. Il suo caso ha fatto scuola in tutte le nazioni, dove sono state realizzate leggi ad hoc per non poter replicare l'impresa.