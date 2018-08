Mercoledì 29 Agosto 2018, 06:30

AVERSA - Ladri di pneumatici in azione, l’altra notte, ad Aversa. Ancora una brutta sorpresa per un residente di via Leonardo Da Vinci, una delle strade più colpite dal fenomeno malavitoso, che ha ritrovato la sua auto, una Renault Captur di colore azzurro, senza pneumatici. La vettura era parcheggiata non molto lontano dalla caserma dei carabinieri, ma nemmeno la vicinanza alle forze dell’ordine ha distolto i delinquenti dal furto. I ladri hanno agito nelle ore notturne, indisturbati, sottraendo tutte le quattro ruote con i cerchi in lega e lasciando il veicolo appoggiato su diversi mattoni. Il modus operandi è sempre lo stesso: i malviventi sollevano l’auto con un cric e portano via le ruote, lasciando poi le vetture con i mozzi adagiati su pietre o tufi. Sembra essere ritornato di moda un tipo di furto in voga negli anni ‘80. Gli stessi gommisti confermano che non capitavano episodi del genere da tanto tempo. Il considerevole aumento di furti di pneumatici e cerchioni ad Aversa ha messo in allarme i cittadini che, stanchi e arrabbiati, chiedono più controlli. La vicenda è stata portata a conoscenza delle forze dell’ordine.