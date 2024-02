Liceo sportivo e nuove palestre all'istituto Manzoni di Caserta

Il liceo Manzoni di Caserta taglia un nuovo traguardo nel suo percorso di crescita e innovazione, arricchendo ulteriormente l'offerta formativa e inaugurando le nuove palestre. L'evento, fissato per domani, 7 febbraio alle ore 10, sarà non solo motivo di orgoglio per la scuola, ma anche un valore aggiunto per l'intero territorio. La vision della dirigente scolastico Adele Vairo è stata determinante per la decisione di potenziare l'area sportiva con l'obiettivo di offrire agli studenti un ambiente formativo completo e all'avanguardia. Il recente riconoscimento dell'indirizzo del liceo sportivo ha fornito l'impulso necessario per la realizzazione di questo importante progetto.

«Con il rafforzamento dell'impiantistica sportiva, offriamo alla comunità manzoniana ed al territorio strutture all'avanguardia - ha dichiarato la dirigente Vairo - Grazie alla sinergia con le Istituzioni Provincia e Comune, alla disponibilità dell'Agis, al supporto di importanti gruppi imprenditoriali locali come Hidros - Handy, alla partnership con la Juvecaserta, abbiamo reso possibile questo importante passo nel nostro percorso formativo.

L'inaugurazione delle nuove palestre è l'occasione per presentare il Liceo sportivo, coinvolgendo attivamente la comunità scolastica».

Alla cerimonia di inaugurazione interverranno le massime autorità istituzionali di settore: il presidente della Provincia di Caserta Giorgio Magliocca, il sindaco di Caserta Carlo Marino, l'assessore all'Istruzione e alle Politiche sociali della Regione Campania Lucia Fortini, il direttore Agis Gerardo Palmieri, il direttore generale Usr Campania Ettore Acerra, il direttore dell'Ufficio scolastico provinciale di Caserta Monica Matano, il delegato Coni Caserta Michele De Simone e la coordinatrice regionale Sport e Salute Francesca Merenda. Moderatore Franco Tontoli.