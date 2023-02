Marcianise, Big Maxicinema: sciopero dei lavoratori contro i licenziamenti

I lavoratori del Big Maxicinema di Marcianise scioperano per l'intera giornata di lavoro per protestare contro i licenziamenti e la chiusura del sito. Nella prima riunione non c'è stata nessuna apertura da parte della dirigenza e si è deciso di portare la trattativa in Regione Campania.

«Chiederemo alla Regione di intervenire per salvaguardare le 12 famiglie coinvolte in questo licenziamento», dichiara Massimo Taglialatela, segretario generale Uicolm Campania. E chiosa: «Lotteremo affinché nessun posto di lavoro sia perso e affinché tutti i lavoratori vengano ricollocati negli altri cinema del Gruppo Lucisano».