Pomeriggio di paura per gli abitanti di viale Francesco Evangelista per un incendio che è divampato nel noto supermercato Euromarket One. Non ci sono stati feriti ma il rogo ha provocato ingenti danni.

L'allarme è scattato poco prima delle 16, quando alcuni passanti hanno notato le fiamme all'interno del grande capannone dove ha sede il supermercato ed hanno chiamato i vigili del fuoco. In pochi minuti il rogo ha distrutto l'ingresso dell'esercizio commerciale e una colonna di fumo nero si è alzata in cielo coprendo la zona. Poco dopo sono intervenuti i pompieri con due autobotti, una proveniente dal vicino distaccamento di Marcianise e l'altra da Aversa, che sono riusciti a domare l'incendio dopo poco più di un'ora.

APPROFONDIMENTI Tentano furto notturno in farmacia ma trovano il titolare: ladri in fuga Pusher ucciso, il killer: gettati coltello e abiti in due cassonetti Reggia e festa azzurra boom di visitatori ma è caos parcheggi

Sul posto anche i carabinieri e una pattuglia della polizia locale che hanno provveduto a isolare la zona e bloccare la strada, solitamente molto frequentata, e a deviare il traffico veicolare nelle vie adiacenti.

Il supermercato di viale Evangelista, punto di riferimento di molti marcianisani, è di proprietà della famiglia Mastroianni, aperto da circa dieci anni, ma con esperienza venticinquennale nel settore. Il fondatore Francesco, è molto noto in città anche perché in passato è stato impegnato in politica, con un'esperienza da consigliere comunale. Una famiglia che oltre al profitto ha sempre pensato ad aiutare chi ha avuto bisogno.

Nel corso della pandemia, Franco Mastroianni si rese protagonista di una lodevole iniziativa sostenendo le famiglie in difficoltà: per tutto il periodo emergenziale che stabilì il Governo, ogni settimana, dal supermercato di viale Evangelista partirono 30 pacchi alimentari, contenenti generi di prima necessità, ricevuti da altrettante famiglie che si trovavano in difficoltà a causa della crisi dovuta allo stop di molte attività per la pandemia.

Sulle bag del supermercato, inoltre, furono stampate queste frasi: «Il poco che vale tanto. Fare del bene, fa star bene». «Ti siamo vicini andràtuttobene».

L'incendio di ieri ha distrutto gran parte della merce contenuta negli scaffali e molte attrezzature, provocando danni ingenti anche se non si è riusciti a fare una conta anche approssimativa. Inoltre, c'è da verificare la staticità dell'edificio, comunque avvolto dalle fiamme. Le indagini sulle cause che hanno provocato l'incendio sono affidate ai Vigili del fuoco e sono ancora tutte da accertare.

Anche se non si scarta alcuna ipotesi, la più accreditata sarebbe quella del corto circuito partito da uno degli apparecchi presenti nel negozio.