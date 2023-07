Si stacca dalla parete una delle tele che decorano la chiesa dell'Annunziata, di proprietà comunale e vera e propria pinacoteca della città e tutti puntano il dito sull'incuria delle amministrazioni nei confronti del patrimonio artistico locale. Intanto, il sindaco Antonio Trombetta, accompagnato dai tecnici, subito si è recato nella chiesa per un sopralluogo e programmare gli interventi necessari. Nei giorni scorsi, il San Girolamo, una delle quattro tele realizzate da Domenico Mondo nel 1788 e raffiguranti i "Dottori della Chiesa" alloggiate tra i finestroni della crociera dell'Annunziata, si è staccata dalla parete che sovrasta la porta di accesso alla sacrestia cadendo a terra. A darne notizia è stato l'ex assessore e già consigliere comunale Alessandro Tartaglione, il quale ha commentato: «A nulla sono serviti in questi anni gli appelli, fatti da me ad altri, circa l'urgenza di mettere mano alla manutenzione ed al restauro della preziosa pinacoteca dell'Annunziata di Marcianise che, voglio ricordarlo, è di proprietà del Comune di Marcianise. Comune i cui amministratori negli ultimi anni si sono sistematicamente voltati dall'altra parte mentre erano necessari lavori urgentissimi di messa in sicurezza dell'intero edificio viste le continue infiltrazioni che stanno danneggiando le tele di questa chiesa».

A Tartaglione ha fatto eco il consigliere comunale di Terra d'Idee, Tommaso Valentino, il quale ha detto: «Episodio gravissimo, emblematico dello stato in cui versa la nostra città. Vanno poste in essere immediate azioni per la messa in sicurezza del patrimonio artistico, storico e culturale di Marcianise. Questa città ha bisogno di essere amministrata». Ieri mattina, il sindaco Trombetta, con l'assessore Stefano Farro e un tecnico restauratore di beni culturali, si sono recati presso la chiesa dell'Annunziata per verificare le condizioni generali della struttura e determinare le azioni necessarie per la sua tutela. «L'esito dell'accertamento - secondo il primo cittadino - ha assicurato che la tela di San Girolamo, non è compromessa e facilmente recuperabile dopo la caduta, le cui cause sarebbero ascrivibili al momento unicamente a delle infiltrazioni che avrebbero indebolito i chiodi che la mantenevano fissata al muro attraverso la cornice in legno. Il tecnico restauratore provvederà a redigere una relazione dopo avere effettuato un'indagine complessiva per definire le condizioni in cui si trova la Chiesa e le opere in essa contenute, descrivendo gli interventi necessari per il loro recupero e per garantirne il futuro corretto stato di conservazione, indicando costi e tempi di realizzazione. È intenzione della nostra amministrazione - dice ancora Trombetta - tutelare con tutte le azioni possibili il nostro patrimonio artistico e culturale, agendo in maniera complessiva e definitiva evitando interventi tampone. È chiaro che questa vicenda non può essere affrontata in modo semplicistico ma deve aprire una riflessione più ampia sullo stato in cui si trovano anche altre opere ed edifici di interesse storico e artistico presenti sul territorio, attraverso uno screening generale».