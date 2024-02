Si vanno definendo i dettagli della visita del Presidente Sergio Mattarella a Caserta che si caratterizza sempre più come un vero e proprio omaggio a Luigi Vanvitelli e alla sua opera maggiore. Infatti, sembra ormai confermato che le uniche due tappe del Capo dello Stato in città saranno la Reggia, per partecipare all'inaugurazione dell'ala ovest del Palazzo reale e della "Gran Galleria", e la chiesa di San Francesco di Paola a Casagiove, dove sono conservate le spoglie mortali dell'Architetto e la sua maschera funeraria.

Certo l'arrivo del Presidente in treno alla stazione di Caserta alle 11,05. Ad accoglierlo il prefetto, Giuseppe Castaldo, e un dirigente delle Ferrovie dello Stato. Quindi, Mattarella si sposterà alla Reggia, probabilmente in auto passando per il viale Ellittico: la prima ipotesi dell'attraversamento a piedi di piazza Carlo di Borbone sembra definitivamente esclusa non solo per motivi di sicurezza ma anche perché le condizioni meteo sono previste in peggioramento. Fuori dalla Reggia ad attendere il Capo dello Stato ci saranno il governatore Vincenzo De Luca, il presidente della Provincia, Giorgio Magliocca, e il sindaco, Carlo Marino. Prevista la presenza degli alunni di una scuola media cittadina che dovrebbero accogliere il Presidente con bandierine tricolori (la conferma si avrà solo domani mattina).

All'interno della Reggia avverrà l'incontro con la direttrice Tiziana Maffei che accompagnerà gli ospiti nella Cappella Palatina, dove si svolgerà la cerimonia per l'inaugurazione dei nuovi spazi. Qui, peraltro, sono previsti gli interventi della stessa direttrice e del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Sarà questa anche l'occasione per chiudere in modo prestigioso e autorevole l'anno dedicato a Vanvitelli nel 250esimo anniversario della sua scomparsa.

Esclusa, invece, la tappa al Belvedere di San Leucio: il Presidente potrà trattenersi solo poche ore a Caserta (dovrebbe rientrare prima delle 16: auto e treno le alternative), pertanto, non ci sarebbe il tempo per raggiungere il sito borbonico. Invece, dopo la Reggia, Mattarella si recherà nella chiesa di San Francesco di Paola, a Casagiove, praticamente a ridosso della Reggia, che è diventata un vero e proprio memoriale di Vanvitelli. Qui sarà accolto dal vescovo Pietro Lagnese, dal parroco don Biagio Saiano, e dai sindaci di Caserta, Marino e di Casagiove, Giuseppe Vozza, con i quali visiterà la chiesa e la cripta dove è conservata la maschera funeraria di Vanvitelli e altri documenti. Fuori dalla chiesa, per salutare il Presidente è prevista la partecipazione di una rappresentanze delle scuole elementari e medie di Casagiove.

Peraltro, questa è la seconda volta che un Presidente della Repubblica si reca nello storico edificio religioso. Il primo fu Giovanni Leone il quale, però, aveva un legame particolare con il territorio avendo sposato Vittoria Michitto, originaria di Ercole.

Ieri, il piano è stato discusso nel corso di una nuova riunione (l'ultima è stata convocata per domani) fra i rappresentanti del Quirinale, di Prefettura, Reggia e Comune di Caserta per predisporre al meglio l'accoglienza ed essere pronti a far fronte a qualsiasi variazione di programma sarà stabilita dal cerimoniale. «Ci sono ancora tante cose che ci devono essere comunicate: l'unica certezza - spiega il vice sindaco Emiliano Casale, che ieri ha partecipato alla riunione in Prefettura - è che avremo informazioni precise solo alla vigilia della venuta di Mattarella. Stiamo, comunque, predisponendo ogni cosa e siamo pronti sia che il Presidente preferisca attraversare piazza Carlo di Borbone a piedi, sia che scelga l'auto».

Anche alla Reggia è tutto pronto per il Presidente, ma anche per i turisti, numerosi in questo periodo con tante scolaresche impegnate nei viaggi di istruzione. Infatti, il Museo non sarà interdetto alle visite e non sono previsti sostanziali cambiamenti per i turisti a parte una contrazione nell'orario per gli Appartamenti reali, dove il pubblico potrà accedere dalle 14 e recarsi anche al Teatro di Corte, regolarmente aperto. Altro cambiamento riguarda il varco di ingresso: si entrerà, infatti, dalla biglietteria e non dalla porta centrale. Invariato, invece, l'orario, per l'accesso al Parco che, almeno fino alle 14, dovrà essere obbligatoriamente la prima tappa del percorso per chi arriva, appunto, prima di quell'ora.