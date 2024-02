Trasporta rifiuti senza autorizzazione ad Aversa: scattano sequestro e denuncia

I militari del Nucleo carabinieri forestale di Marcianise, nel corso di un servizio mirato al contrasto dell’illecito trasporto di rifiuti, in viale Europa ad Aversa, hanno notato un piccolo autocarro modello Piaggio Poker di colore rosso trasportare rifiuti. Da qui il controllo del mezzo, identificando anche il conducente alla guida. Nel cassone vi erano rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi costituiti da un lavello in acciaio, un forno, mobili in legno, un divanetto.

Il proprietario e conducente del mezzo non ha saputo fornire la provenienza dei rifiuti non essendo in regola con la documentazione, e non è risultato iscritto all’Albo dei Gestori Ambientali. Al termine del controllo, i militari hanno proceduto al sequestro preventivo del mezzo e dei rifiuti; l'uomo è stato denunciato.