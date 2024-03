Sergio Mattarella tornerà presto a Caserta. A dirlo è, con un pizzico di emozione, il sindaco Carlo Marino alla fine di un'intensa giornata, quella di ieri, quando ha accolto il Capo dello Stato in visita alla Reggia insieme con il prefetto Giuseppe Castaldo, il governatore Vincenzo De Luca e il presidente della Provincia Giorgio Magliocca.

APPROFONDIMENTI Maffei: il plauso di Mattarella gratifica il nostro lavoro avanti con gli altri progetti Mattarella ai bambini: «Bravi, cantate bene» Spaccio di droga con i rider, arrestati in tre

«In verità dice il primo cittadino - la giornata di ieri è iniziata tanti giorni fa. Queste ultime settimane, già prima dell'annuncio pubblico, sono state segnate da un intenso lavoro da parte di tutte le istituzioni presenti sul territorio. La venuta di Mattarella ha mostrato la bontà della sinergia istituzionale che abbiamo messo in campo per organizzare la visita del Capo dello Stato e per far sì che la stessa riuscisse nel migliore dei modi».

Una visita che «ha rappresentato un evento straordinario, un momento storico per la nostra città. Esprimo continua Marino - profonda gratitudine al Capo dello Stato, che ha dimostrato grande attenzione per la comunità casertana. Il suo impegno, la sua statura morale e la vicinanza ai cittadini ci incoraggiano ogni giorno a lavorare sempre più duramente per il bene della comunità». Queste stesse parole la fascia tricolore ha usato al cospetto del Presidente al quale ha stretto la mano quasi a voler siglare un patto. O meglio una promessa. Il cerimoniale e i collaboratori più stretti di Mattarella durante l'ultimo incontro prima della visita in città, tenutosi mercoledì, hanno infatti espresso il desiderio e la volontà del Presidente di ritornare a Caserta per completare la "giornata" che ieri è invece stata interrotta da un cambio di programma per un appuntamento istituzionale improrogabile. «Abbiamo avuto assicurazioni dal Cerimoniale che il Capo dello Stato ritornerà in città con forme, modi e tempi da confermare. In effetti l'incontro di ieri prevedeva anche una sosta in Prefettura, un pranzo in città e una passeggiata al Belvedere, l'intera giornata da trascorrere qui. Ma poi le cose sono cambiate e il Presidente si è detto entusiasta di ritornare. Lo aspettiamo presto dice Marino -, magari proprio al Belvedere di San Leucio, non appena saranno terminati i lavori allo Scalone Monumentale, alle ex Stalle Reali e alle facciate interne, che sono in dirittura d'arrivo».

I lavori a San Leucio dovrebbero terminare entro l'estate e per Marino sarebbe «veramente bello» se Mattarella tornasse per il Settembre al Borgo. Ma questa è solo un'ipotesi remota, certo è che al prossimo incontro il primo cittadino avrà l'occasione «per far conoscere al Capo dello Stato il secondo bene Unesco della città di Caserta e il meraviglioso esperimento della "Città Utopica" di Ferdinando IV di Borbone, ben rappresentato nel Codice delle Leggi leuciane». E una copia del Codice avvolto in un drappo di seta oltre a un tableau di seta confezionato in una seteria locale sono stati donati dal Comune al Presidente prima della partenza.

Intanto, la giornata di ieri è stata segnata da una forte emozione. «Dagli occhi del Presidente era evidente commozione che provava nel guardare la grandiosità del sito e più volte ha commentato il capolavoro di Vanvitelli. "Avete una bellezza straordinaria nel vostro territorio" ha sentenziato rivolgendosi a me ed è stato tutto il tempo, insieme con la figlia, assorto ad ascoltare e guardare la maestosità della Reggia di Caserta, sia il contenitore che il contenuto del nostro Monumento», ha raccontato il sindaco, che non ha nascosto il fatto che «anche io ero emozionatissimo e tutti i presenti hanno mostrato grande interesse e un forte senso di apprezzamento per la sua presenza».