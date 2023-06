Minaccia di far saltare in aria un palazzo con una bombola di gas: bloccato dai carabinieri

"Faccio saltare il palazzo in aria con una bombola di gas". Un 40enne, nella serata di ieri, in via De Chollet a Maddaloni, nel Casertano, ha tenuto i residenti col fiato sospeso.

In preda ad un momento di confusione, ha minacciato di fare una strage.

Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri della stazione locale e i sanitari dell'ambulanza del 118, oltre ad una pattuglia del comando locale di Polizia Municipale. Da una prima ricostruzione, pare che avesse litigato con la fidanzata, che risiede nel palazzo. Il 40enne, anche ubriaco, è stato trasportato dai sanitari presso l'ospedale "Moscati" di Aversa dove è stato sottoposto ad un Tso d'urgenza.