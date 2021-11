Nel giorno contro la violenza sulle donne arrestato per maltrattamenti in famiglia

La violenza di genere, i maltrattamenti in famiglia, non terminano mai. Men che meno durante la gioranta dedicata all'eliminazione della violenza di genere. Nella giornata di ieri, nel Vallo di Diano, è stata arrestata un persona accusato di maltrattamenti in famiglia.

A intervenire i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Paolo Cristinziano. Sull'arresto e sulla vicenda c'è il più stretto riserbo. Resta alta, altissima, quindi, l'attenzione sul fenomeno della violenza di genere nel Vallo di Diano, con oltre 400 donne che hanno richiesto aiuto al centro anti violenza Aretusa di Differenza Donna nei cinque anni di attività.