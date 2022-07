Movida a Caserta, decine di bar multati per violazioni delle regole sull'alcol

Decine di attività commerciali sanzionate a Caserta dalla Polizia Municipale per occupazione di suolo pubblico e per somministrazione di bevande oltre l'orario consentito. È il bilancio dei controlli realizzati nelle ultime settimane dai caschi bianchi del capoluogo guidati da Luigi De Simone. Nell'ambito dei controlli contro la «mala movida» del weekend, sono stati sanzionate dieci attività commerciali di cui sei per la somministrazione di alimenti e bevande oltre le 3 di notte e quattro per occupazione di suolo pubblico al fine di aumentare la superficie di somministrazione senza autorizzazione.

Tutti nel centro, da via Mazzocchi, Via Vico, da Via Roma a Piazza A. Moro, da via Unità Italiana a Corso Trieste, gli esercizi sanzionati. Altre ventuno attività commerciali sono state inoltre colpite da sanzioni a seguito di controlli sulle occupazioni di suolo pubblico dopo il periodo pandemico; di queste, diciassette sono state sanzionate per l'occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione e le restanti quattro per installazione di tenda non autorizzata. La Polizia Municipale ha anche eseguito due sgomberi di alloggi IACP per occupazione abusiva, denunciando sei persone occupanti per violazione dell'ordine di sgombero.