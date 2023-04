Pasqua e Pasquetta, prolungati gli orari della Ztl a Caserta

Si prevede una massiccia presenza di turisti a Caserta per Pasqua e Pasquetta e il Comune di deciso di estendere gli orari della Ztl in città. A Corso Trieste, via San Carlo, via Sant'Antida, via Pollio non sarà possibile transitare dalle 10 alle 3 del giorno successivo.



In via Gasparri non sarà possibile transitare dalle 19.30 alle 3 del giorno successivo, mentre a Casertavecchia non sarà possibile transitare dalle 11 all'1 del giorno successivo.

Ricordiamo che a Pasqua e Pasquetta la Reggia di Caserta sarà aperta ai visitatori.



A Pasqua è possibile visitare il Museo e il Belvedere dalle 8 alle 14 (con ingressi contingentati nei seguenti orari: 9.30, 10.45, 12.00). A Pasquetta, dalle 9,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 18 (con ingressi contingentati nei seguenti orari: 9.30, 10.45,12.00 per la mattina, e 15.30 e 17.00 per il pomeriggio). Nel Borgo di Casertavecchia

è possibile visitare gratuitamente il magnifico Duomo e il piazzale del Castello Medioevale.