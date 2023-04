Caserta, altri percorsi tattili sui marciapiedi del centro

È stata completata in largo Amico e in piazza Dante l’installazione del percorso tattile per i non vedenti e gli ipovedenti. L’intervento è stato finanziato dal Rotary club e rientra in un progetto più ampio di abbattimento delle barriere architettoniche e di rifacimento dei marciapiedi messo in campo dal Comune di Caserta che, nell’ultimo anno e mezzo, ha interessato via Gemito, viale Michelangelo, viale Gallicola, via Unità italiana e via Turati.

A breve partiranno lavori analoghi in piazza Matteotti e in via Battistessa, seguiranno viale Medaglie d’oro e via dei Bersaglieri. «Questo progetto – ha dice l’assessore Marzo – intende garantire la piena fruizione dei marciapiedi da parte dei diversamente abili e migliorare gradualmente tutti i percorsi pedonali della città».