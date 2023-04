Vaccheria, le buche forse hanno i giorni contati. Dopo anni di assi e copertoni rotti nelle buche e nei "crateri" della strada che collega San Leucio a Vaccheria, il 12 aprile, esattamente il giorno di rientro a scuola dopo le festività pasquali, partiranno i lavori di rifacimento della strada conosciuta come la "Camel Trophy" della città. «Un piano asfalti importante ha detto Massimiliano Marzo, assessore ai lavori pubblici - finanziato interamente con fondi comunali, al quale ho lavorato fin da subito, confrontandomi con il sindaco Carlo Marino, per migliorare la sicurezza delle nostre strade. Grazie a questi lavori si evitano eventuali interventi tampone, come la colmatura delle buche, che rappresentano solo un dispendio economico per il Comune. Naturalmente stiamo già lavorando ad un nuovo progetto di messa in sicurezza di altre strade della città, che vedrà la luce non appena sarà terminato quello attuale».

Chissà se nei lavori annunciati sarà compreso anche il ripristino di piazza della Seta dove, dal 12 maggio dello scorso anno, c'è una voragine profonda almeno tre metri, con acque putride a cielo aperto, maleodoranti, frequentate da ratti e insetti di ogni tipo, trasformatasi nei mesi anche in discarica. «È indubbiamente un buon segnale commenta Raffaele Giovine consigliere di Caserta Decide, sugli scranni della minoranza - che prosegua il piano strade. Speriamo che vengano svolti bene i lavori. È di questi giorni il dibattito in città sulla pessima resa progettuale, che denunciammo in consiglio comunale, della bretella di San Leucio. Auspichiamo che si ragioni di ulteriori finanziamenti per migliorare gli assi viari di tante frazioni ancora completamente abbandonate. Inoltre, sarebbe necessario occuparsi di sviluppare un modello di manutenzione ordinaria perché tutta la città è un colabrodo».

Da Palazzo Castropignano fanno sapere che si comincerà con la scarificazione del manto per poi proseguire con gli altri interventi fino ad arrivare all'apposizione del tappetino di asfalto. «I lavori comunicano dal Comune - fanno parte del progetto complessivo di riqualificazione delle strade della città, che interessa ben 19 arterie su tutto il territorio, e che ha preso il via con la realizzazione del nuovo manto stradale in via Pigna a Tuoro e in via Gandhi, nelle immediate vicinanze della fiera settimanale di via Ruta. Il programma di rifacimento delle strade proseguirà in maniera più spedita in corrispondenza del miglioramento delle condizioni climatiche, che consente all'asfalto di aderire in maniera migliore, senza il rischio di un nuovo ammaloramento del manto».

Dopo il completamento dei lavori sulla strada di collegamento tra San Leucio e Vaccheria, il piano asfalti prevede che si intervenga in via Camusso, in via Passionisti e nella frazione di Mezzano, in via Assunta e in via Parrocchia. «Successivamente - concludono dal Comune - si passerà in piazza Matteotti, dove si attenderà che vengano completati i lavori per il rifacimento dell'ultimo tratto del marciapiede, con l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche e l'apposizione di percorsi tattili per ipovedenti e non vedenti. Un marciapiede innovativo, già realizzato in via Turati e in via Unità Italiana che sarà riproposto in tutti i prossimi interventi».