Pirata della strada rintracciato grazie al paraurti dell'auto

Coinvolti in un incidente stradale un’autovettura Nissan Qashqai, condotta dal 69enne con a bordo la 72enne moglie, e un'altra Nissan, Juke, il cui conducente si è dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mondragone che, da un frammento di paraurti repertato sul posto dell’incidente e dalle dichiarazioni dei testimoni che hanno assistito allo scontro, in pochi giorni sono riusciti a risalire al proprietario della vettura e quindi al conducente, un 42enne di Orta di Atella denunciato per omissione di soccorso. A seguito del sinistro il 69enne è stato trasportato infatti all’ospedale di Caserta, dove è ricoverato in prognosi riservata. I veicoli coinvolti sono stati sequestrati.

...