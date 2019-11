Si è detto pentito, ha chiesto perdono, ma non è bastato. Per i giudici del Riesame don Michele Mottola deve restare in carcere. Lo hanno deciso stamattina, rigettando l'istanza della difesa, rappresentata dall'avvocato Antimo D'Alterio, che già al gip aveva chiesto i domiciliari per il sacerdote al centro dello scandalo abusi nella parrocchia di San Giorgio Martire a Trentola Ducenta, nel Casertano.

Il sacerdote, inizialmente allontanato dalla chiesa e poi arrestato, ha ammesso di aver allungato le mani sulla ragazzina di undici anni che lo ha denunciato. La confessione è arrivata dopo due giorni di carcere. Il religioso, sessant'anni originario di Qualiano, è attualmente detenuto a Secondigliano, nel reparto riservato ai predatori sessuali.

