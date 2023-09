Un episodio di poco conto ma che potrebbe nascondere situazioni ben più allarmanti. Martedì sera, è stata segnalata alla sala operativa del commissariato di Polizia locale, la presenza di un proiettile in via Mundo, la strada dove c'è il parcheggio a ridosso delle strade della movida - via Marchesiello, via Duomo e via Santoro. Una pattuglia si è subito recata sul posto e ha rinvenuto sul selciato, dove indicato dalla segnalazione, un proiettile che dovrebbe essere di pistola. La munizione è stata prelevata dagli agenti per essere catalogata e per dare avvio alle indagini per eventualmente rintracciare chi avrebbe potuto lasciarla lì e i motivi per cui si trovava in quel posto.

La zona, in particolare, è stata scenario di una rissa lo scorso 10 settembre, la domenica della festa del Crocifisso, alle 3,30 di notte, in cui furono coinvolte una ventina di persone e, dove a detta di qualcuno, spuntò pure una pistola, alla cui vista scapparono tutti. Secondo alcuni testimoni a prendere parte alla rissa, peraltro scoppiata per futili motivi, ci sarebbero stati anche giovani rampolli di famiglie degli storici clan locali. Probabilmente, però, i due fatti potrebbero non essere collegati tra loro, anche perché è oltremodo strano che il proiettile sia stato ritrovato a distanza di quasi dieci giorni, in una zona comunque frequentata quotidianamente. Alcune ipotesi sostengono anche che il proiettile sia stato raccolto in occasione della rissa o il giorno dopo e poi, martedì, sia stato abbandonato in via Mundo. È chiaro, però, che non va tralasciato alcun indizio né abbassata la guardia nei confronti di questo genere di avvenimenti che potrebbero nascondere situazioni molto più gravi. In passato, proprio nelle strade della movida, dove il venerdì e il sabato si concentrano migliaia di giovani che frequentano i vari locali, ci furono diversi episodi di violenza gratuita compiuti da un gruppo che provocava litigi e risse coinvolgendo inconsapevoli avventori.

Il 26 settembre del 2021 ci fu una violenta rissa in cui furono coinvolte diverse persone proprio in via Mundo, dove due gruppi di giovani si affrontarono a calci e pugni, per futili motivi. Dopo il fatto, i poliziotti del locale commissariato avviarono le indagini identificando e denunciando i cinque responsabili. In seguito a ciò, la Divisione Anticrimine della Questura di Caserta avviò una rapida istruttoria proponendo al Questore di emettere i provvedimenti di Daspo urbano, che impongono per un periodo che va dai sei agli otto mesi anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei locali dalle 18 alle 6 di mattina. Provvedimento che il Questore immediatamente prese.

La sicurezza in città, poi, è una delle priorità della nuova amministrazione comunale guidata da Antonio Trombetta, il quale ultimamente ha incontrato il nuovo questore, Andrea Grassi, e il dirigente del locale commissariato, Valerio Consoli, con i quali ha discusso delle azioni necessarie per trasferire il commissariato in via San Giuliano nell'edificio di proprietà del Comune e del progetto di videosorveglianza della città che prevede l'installazione di nuove 50 telecamere intelligenti per contrastare fenomeni di micro e macro criminalità e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Inoltre, il primo cittadino, che nello scorso luglio ha incontrato il prefetto Castaldo, dice: «Siamo in attesa della convocazione in prefettura del tavolo di coordinamento delle forze di polizia presenti a Marcianise per decidere nuove strategie per un maggiore controllo del territorio». Riunione alla quale Trombetta, dopo una discussione sui social proprio sul tema della sicurezza, qualche settimana fa, invitò anche il suo competitor in campagna elettorale, Lina Tartaglione, la quale ha accettato di buon grado la richiesta.