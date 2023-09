Ordigno bellico ritrovato nel Bosco di San Vito

Trovato un ordigno bellico nel tardo pomeriggio di ieri, all’interno dell’area boscata del versante collinare del monte Tifata, identificata come “Bosco San Vito”, agro del comune di Capua, frazione Sant’Angelo in Formis.

I carabinieri della Forestale, su segnalazione di alcuni passanti, hanno rinvenuto, parzialmente nascosto dalla folta vegetazione, l'ordigni bellico inesploso risalente verosimilmente al secondo conflitto mondiale.

I militari dell’Arma, al fine di evitare situazioni di pericolo e che potessero coinvolgere i cittadini in transito e i numerosissimi ciclisti appassionati di mountain bikes che giornalmente percorrono i sentieri battuti dell’area boscata hanno provveduto a delimitare l’area circostante l’ordigno con nastro segnaletico e ad attivare immediatamente le procedure previste per la bonifica in sicurezza.