Pugile ucciso, lite con il fratello e il coltello «trovato» la verità di Gabriel

La prima lite, sabato sera, il pugile Gennaro Leone l'avrebbe avuta con il fratello di Gabriel, il diciottenne che di lì a qualche ora lo avrebbe ucciso. E proprio per «proteggere» suo fratello, il ragazzino di Caivano sarebbe tornato in via Vico. Sono solo alcuni dei dettagli che emergono dagli atti che il gip di Santa Maria Capua Vetere ha vagliato per decidere di convalidare il fermo del 18enne per omicidio volontario e spiccare ordinanza...

