Reperti archeologici trafugati negli Usa tornano nell'antica Capua

Importanti reperti antichi illecitamente trafugati ed esportati negli Stati Uniti sono stati recuperati dai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e torneranno nell'area archeologica dell'antica Capua a Santa Maria Capua Vetere, dove è situato l'anfiteatro campano noto perché vi si esibiva come gladiatore Spartacus. Si tratta di due sculture in marmo databili tra il II e il III secolo d. C. ed una la terza ancora ricercata.

L'operazione dei carabinieri è stata coordinata dalla procura di Santa Maria Capua Vetere e sarà illustrata nel corso di una conferenza stampa lunedì 11 luglio ore 11 che si terrà al museo archeologico dell'antica Capua di Santa Maria Capua Vetere alla presenza del procuratore della Repubblica Carmine Renzulli, del comandante dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale Roberto Riccardi, della direttrice della direzione regionale musei Campania Marta Ragozzino e della direttrice del museo archeologico dell'antica Capua, dell'Anfiteatro campano e del Mitreo Ida Gennarelli.